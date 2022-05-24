Шойгу заявил о продолжении спецоперации России

Шойгу заявил, что Россия продолжит спецоперацию, несмотря на поддержку Украины Западом

Россия продолжит специальную военную операцию (СВО), несмотря на давление и поддержку Украины странами Запада. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

«Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, продолжим специальную военную операцию до полного выполнения всех задач», — сказал глава Минобороны.

Ранее секретарь Совета Безопасности (СБ) Николай Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками во время проведения СВО на Украине. По его словам, главное в спецоперации — довести до конца искоренение нацизма и денацификацию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил начале СВО. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).