В России предупредили о сокращении ассортимента молока и сока

«Известия»: производители молока и сока предупредили о сокращении ассортимента

Производители молочных продуктов и сока в России предупредили о возможности сокращения ассортимента из-за нехватки асептической упаковки. Об этом сообщила газета «Известия», со ссылкой на крупнейшую компанию в этой сфере.

Как пояснил собеседник издания, основная проблема — отсутствие нужного объема асептической упаковки. «Пока компании не знают, как решать этот вопрос, совершенно точно у всех сократится ассортимент — альтернатив для асептической упаковки пока не видно», — сказал он.

При этом сейчас Минпромторг России работает над устранением этой проблемы. Так, в Казани разработали отечественную марку полиэтилена. Сейчас она проходит испытания, однако чтобы перейти на ее использование потребуется время. «Также есть упаковка из альтернативного сырья — например, из стекла», — добавили в ведомстве.

В «Союзмолоке» считают, что широкий возврат к стеклянным бутылкам вряд ли возможен. Там выразили уверенность, что эта тара не позволяет обеспечить длительные сроки хранения. Также возникнут сложности из-за хрупкости материала, отметили в организации.

В конце мая появилась информация о том, что компания, владеющая производителем упаковки для пищевой продукции Tetra Pak, ушла из России. СМИ тогда сообщали, что российское подразделение продолжает работу в полностью автономном режиме — головная организация разорвала связи с дочерней компанией на фоне санкций. В компании сообщили, что информация об уходе не соответствует действительности, «в настоящее время Tetra Pak продолжает работать на российском рынке».