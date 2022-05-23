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Владелец Tetra Pak ушел из России

Владеющая Tetra Pak компания ушла из России

Фото: Alexander Sayganov / Globallookpress.com

Компания, владеющая производителем упаковки для пищевой продукции Tetra Pak, ушла из России, пишет РИА Новости. По словам источника издания, российское подразделение продолжает работу в полностью автономном режиме — головная организация разорвала связи с дочерней компанией на фоне санкций.

Материнская компания прекратила согласовывать финансовые документы, поставки и оказывать цифровую поддержку — при том, что вся информационная система российской компании находится на серверах за рубежом. Доступ к ним оказался ограничен, и в результате есть риск полной остановки производства, сообщил собеседник агентства, близкий к компании.

Сейчас российское подразделение может печатать только уже загруженные на сервер виды упаковки, но как-то изменить дизайн или информацию на пачке возможности не имеет. «Российская команда Tetra Pak не способна устранить возникшие проблемы самостоятельно, так как для этого требуется доступ к серверу в Великобритании, который предоставлять отказываются», — уточнил источник.

Официально в пресс-службе компании сообщили агентству ТАСС, что информация об уходе не соответствует действительности, «в настоящее время Tetra Pak продолжает работать на российском рынке».

В конце марта Tetra Pak, выступающий крупнейшим в России поставщиком упаковочной продукции, заявил о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки некоторых комплектующих. По данным СМИ, компания намеревалась приостановить выпуск упаковок для вина и напитков (кроме сока) объемом два литра.

В конце апреля основатель компании «Молвест» (бренды «Вкуснотеево», «Нежный возраст» и «Фруате») Аркадий Пономарев рассказал, что Tetra Pak не разрешает своему заводу в Подмосковье печатать упаковку для кефира и ряженки «Вкуснотеево».

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Платон Щукин
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