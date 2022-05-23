Владелец Tetra Pak ушел из России

Владеющая Tetra Pak компания ушла из России

Компания, владеющая производителем упаковки для пищевой продукции Tetra Pak, ушла из России, пишет РИА Новости. По словам источника издания, российское подразделение продолжает работу в полностью автономном режиме — головная организация разорвала связи с дочерней компанией на фоне санкций.

Материнская компания прекратила согласовывать финансовые документы, поставки и оказывать цифровую поддержку — при том, что вся информационная система российской компании находится на серверах за рубежом. Доступ к ним оказался ограничен, и в результате есть риск полной остановки производства, сообщил собеседник агентства, близкий к компании.

Сейчас российское подразделение может печатать только уже загруженные на сервер виды упаковки, но как-то изменить дизайн или информацию на пачке возможности не имеет. «Российская команда Tetra Pak не способна устранить возникшие проблемы самостоятельно, так как для этого требуется доступ к серверу в Великобритании, который предоставлять отказываются», — уточнил источник.

Официально в пресс-службе компании сообщили агентству ТАСС, что информация об уходе не соответствует действительности, «в настоящее время Tetra Pak продолжает работать на российском рынке».

В конце марта Tetra Pak, выступающий крупнейшим в России поставщиком упаковочной продукции, заявил о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки некоторых комплектующих. По данным СМИ, компания намеревалась приостановить выпуск упаковок для вина и напитков (кроме сока) объемом два литра.

В конце апреля основатель компании «Молвест» (бренды «Вкуснотеево», «Нежный возраст» и «Фруате») Аркадий Пономарев рассказал, что Tetra Pak не разрешает своему заводу в Подмосковье печатать упаковку для кефира и ряженки «Вкуснотеево».

