Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Tetra Pak отказался печатать упаковку для кефира «Вкуснотеево»

Шведская Tetra Pak отказалась печатать упаковку для кефира и ряженки «Вкуснотеево»

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Компания Tetra Pak не разрешает своему заводу в Подмосковье печатать упаковку для кефира и ряженки «Вкуснотеево». Об этом в интервью РБК рассказал основатель компании «Молвест» Аркадий Пономарев (бренды «Вкуснотеево», «Нежный возраст» и «Фруате»).

Он отметил, что шведская компания «ведет себя безобразно по отношению к России», отказываясь печатать упаковку. На долю Tetra Pak приходится около 50 процентов картонной упаковки, которую использует «Молвест». Кефир и ряженка из-за трудностей с упаковкой не исчезнут из магазинов, а до молока в бидонах тоже «наверное, все-таки не дойдем», считает Пономарев.

Материалы по теме:
Крипта в законе. Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
Крипта в законе.Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
28 марта 2022
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта 2022

Он добавил, что у «Молвест» есть запасы упаковки, также компания уже заменяет поставки от Tetra Pak продукцией других поставщиков. При этом Пономарев признает, что заменить упаковку отечественной продукцией трудно. По его мнению, власти должны вмешаться в ситуацию и ввести административное управление, чтобы заводы, которые могут печатать упаковку, снова заработали. Он допускает также, что произойдет некоторое упрощение упаковки.

Пономарев вспомнил и о способах борьбы с ажиотажным спросом на дефицитные продукты во времена СССР, заявив о возможности применения некоторых методов в нынешних условиях.

В марте Tetra Pak заявил о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки некоторых комплектующих.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны потребовало вывести гражданских с «Азовстали»
Спрогнозирован пик распространения лесных пожаров в России
Тарасова оценила шансы Трусовой исполнить пятерной прыжок
Макрон и Ле Пен нашли согласие в одном вопросе
Директор российской школы объяснил камеру в туалете заботой о здоровье детей
Ребенок принес в детский сад текилу и распил вместе с друзьями
Бывший стилист Бейонсе умер в 38 лет
Великобритания решила не считать Мосбиржу биржей
Ветеран «Альфы» перечислил особенности штурма «Азовстали»
Россия призвала США обсудить договор о неразмещении оружия в космосе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.