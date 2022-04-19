Tetra Pak отказался печатать упаковку для кефира «Вкуснотеево»

Шведская Tetra Pak отказалась печатать упаковку для кефира и ряженки «Вкуснотеево»

Компания Tetra Pak не разрешает своему заводу в Подмосковье печатать упаковку для кефира и ряженки «Вкуснотеево». Об этом в интервью РБК рассказал основатель компании «Молвест» Аркадий Пономарев (бренды «Вкуснотеево», «Нежный возраст» и «Фруате»).

Он отметил, что шведская компания «ведет себя безобразно по отношению к России», отказываясь печатать упаковку. На долю Tetra Pak приходится около 50 процентов картонной упаковки, которую использует «Молвест». Кефир и ряженка из-за трудностей с упаковкой не исчезнут из магазинов, а до молока в бидонах тоже «наверное, все-таки не дойдем», считает Пономарев.

Он добавил, что у «Молвест» есть запасы упаковки, также компания уже заменяет поставки от Tetra Pak продукцией других поставщиков. При этом Пономарев признает, что заменить упаковку отечественной продукцией трудно. По его мнению, власти должны вмешаться в ситуацию и ввести административное управление, чтобы заводы, которые могут печатать упаковку, снова заработали. Он допускает также, что произойдет некоторое упрощение упаковки.

Пономарев вспомнил и о способах борьбы с ажиотажным спросом на дефицитные продукты во времена СССР, заявив о возможности применения некоторых методов в нынешних условиях.

В марте Tetra Pak заявил о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки некоторых комплектующих.