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ВКС России уничтожили радиолокационную станцию наведения под Харьковом

МО РФ доложило об уничтожении радиолокационной станции наведения ВСУ в Харьковской области
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Воздушно-космическим силам России (ВКС) за минувшие сутки удалось уничтожить украинскую радиолокационную станцию наведения и целеуказания ПВО в районе Гусаровки Харьковской области. Об этом доложил в пятницу, 27 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства также отметил, что в районе Барвенково были уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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По словам Конашенкова, российская армейская авиация за прошедшие сутки поразила 44 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

Российским военнослужащим с начала проведения спецоперации удалось уничтожить 180 самолетов, 127 вертолетов, 1027 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса, 3281 танк и другие боевые бронированные машины, 438 установок реактивных систем залпового огня, добавили в Минобороны.

Ранее российское военное ведомство заявило об уничтожении горно-штурмовой бригады ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР).

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

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Анна Щербакова
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