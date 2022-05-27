Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса

Минздрав России зарегистрировал препарат компании «Герофарм» для лечения коронавируса

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минздрав России зарегистрировал разработанный компанией «Герофарм» препарат против COVID-19 на основе молнупиравира. Информация об этом опубликована в государственном реестре лекарственных средств.

Препарат будет выпускаться в виде капсул с дозировкой 200 миллиграммов. Показанием к его применению является лечение новой коронавирусной инфекции легкого или среднетяжелого течения у взрослых, в том числе тех пациентов, которые находятся в зоне повышенного риска тяжелого течения заболевания.

Материалы по теме:
«Коронавирус очень подлый» Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
«Коронавирус очень подлый»Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
21 марта 2022
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля 2022

В качестве противопоказаний к применению нового лекарства обозначена повышенная чувствительность к молнупиравиру или любому из вспомогательных веществ. Также его нельзя применять в период беременности или ее планирования и грудного вскармливания. Лицам младше 18 лет принимать его тоже нельзя.

В конце марта еще одна российская фармацевтическая компания — «Фармасинтез» — подала заявку в Минздрав России на регистрацию нового препарата для лечения COVID-19 под названием «Ковипир». В основе этого лекарства также лежит противовирусный препарат молнупиравир.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Власти Запорожской области заявили о подготовке Киева к сдаче Запорожья
Назначен новый премьер Приднестровья
В нескольких странах заблокировали российские телеканалы
Россиянка бросила трех сыновей и дочь на детской площадке и пропала на два дня
МИД России заявил протест послу Хорватии за поддержку Киева
Россиян предупредили о надвигающемся дефиците мест в отелях Сочи
Известный российский невролог назвал признак смертельно опасного заболевания
Раскрыты подробности о новом названии «Макдоналдса» в России
Раскрыт первый эксклюзив PlayStation 5 на ПК
Джуд Лоу сыграет в сериале по мотивам «Звездных войн»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.