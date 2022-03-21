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В Минздрав поступила заявка на регистрацию нового препарата для лечения СOVID-19

«Фармасинтез» подала заявку на регистрацию препарата от коронавируса «Ковипир»

Фото: Shutterstock

Российская фармацевтическая компания «Фармасинтез» подала заявку в Минздрав России на регистрацию нового препарата для лечения COVID-19 под названием «Ковипир». Информация о поступлении соответствующей заявки опубликована в государственном реестре лекарственных средств, пишет ТАСС.

В основе этого лекарства — противовирусный препарат молнупиравир. Препарат изготовлен в виде капсул в дозировке 200 и 400 миллиграммов.

В феврале сообщалось, что Минздрав уже зарегистрировал один препарат от коронавируса на основе молнупиравира. Он получил название «Эсперавир» и производится российской фармацевтической компанией «Промомед».

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Ранее в марте центру имени Гамалеи разрешили провести первую и вторую фазу клинических исследований препарата для внутривенного введения от COVID-19 на основе моноклональных антител «ГамКовиМаб».

По данным оперштаба на 21 марта, в России за прошедшие сутки госпитализировали 2187 пациентов с коронавирусом. Выздоровели и выписались за этот период 61 938 человек. Всего с начала пандемии врачи вылечили 16 271 880 россиян с COVID-19.

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Евгения Куликова
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