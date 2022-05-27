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Блогерша показала лицо без макияжа и удивила подписчиков

The Sun: блогерша Сабрина Квесада опубликовала видео без ретуши и удивила подписчиков

Кадр: @sabquesada / TikTok

Блогерша Сабрина Квесада запечатлела себя на видео без фильтров и макияжа и удивила подписчиков своим внешним видом. Соответствующий TikTok-ролик заинтересовал журналистов The Sun.

На размещенном видео юзерша с никнеймом sabquesada сравнила свою внешность на кадрах с применением ретуши и без использования фотошопа, отметив, как сильно меняется лицо из-за обработки.

Девушка опубликовала серию снимков, на которых позирует при правильно выставленном освещении и с обилием косметики на лице. Затем Квесада показала себя без яркого макияжа и укладки. «Люди говорят, что я красивая», — отметила она.

Видео стало вирусным и набрало более 250 тысяч лайков. Подписчики принялись высказываться на тему увиденного в комментариях. «Мне нравится этот тренд. Ты все равно прекрасна!», «Самая красивая девушка в мире», «Потрясающая», — писали юзеры.

Ранее в мае модель Иззи Роджерс показала проблемную кожу без ретуши и восхитила поклонников в соцсетях. Активистка бодипозитива борется с акне и рассказывает об этом в блоге. В последний раз девушка разместила коллаж из двух кадров: первый — с применением фотошопа, второй — без ретуши. На снимке были заметны воспаления и шрамы, образовавшиеся после прыщей.

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Полина Гераскина
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