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Модель показала проблемную кожу без ретуши и восхитила подписчиков

Daily Star: модель Иззи Роджерс разместила фото без ретуши и восхитила подписчиков

Фото: @izzierodgers

Модель Иззи Роджерс запечатлела свою кожу с акне на камеру и восхитила подписчиков. Ее фотографии в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заинтересовали журналистов Daily Star.

Активистка бодипозитива имеет проблемную кожу с заметными воспалениями и шрамами, образовавшимися после прыщей. Девушка регулярно делится результатами своей борьбы с заболеванием в публикациях. В последний раз Роджерс разместила коллаж из двух кадров с целью показать обратную сторону идеального контента в социальных сетях. Модель сравнила свою внешность на снимках с применением фотошопа и без него, отметив, как сильно меняется лицо из-за обработки.

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Блогерша рассказала, что большинство людей не могут отказаться от ретуши своих фотографий в силу комплексов. По этой причине она решила делиться «честными» селфи в своих соцсетях. «Даже я, несмотря на уверенность в себе, до сих пор использую ретушь. У меня акне, шрамы, темные круги и мешки под глазами», — признается она.

Пользователи сети поблагодарили Роджерс за смелость, о чем принялись высказываться в комментариях. «Мне нравится это!», «Я обожаю то, что ты делаешь! Благодаря тебе я чувствую себя менее одинокой и больше стараюсь любить себя», «Я живу в Техасе, здесь не работают фильтры. Надеюсь, так и будет», — писали поклонники.

Ранее в мае российская визажистка Надежда Суворова дала советы по нанесению макияжа на кожу с акне. Специалист утверждает, что людям с проблемной кожей можно пользоваться косметикой, однако следует соблюдать ряд определенных правил во время ее нанесения. Так, необходимо следить за качеством продукции и не пренебрегать очищением кожи.

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Полина Гераскина
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