Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Российская визажистка дала советы по нанесению макияжа на кожу с акне

Визажистка Надежда Суворова посоветовала людям с акне использовать качественную косметику

Фото: Pixabay / Pexels

Российская визажистка Надежда Суворова дала советы по нанесению макияжа на кожу с акне. Ее комментарий приводит издание Газета.ru.

По словам специалистки, людям с проблемной кожей можно пользоваться декоративной косметикой. Однако она подчеркивает, что необходимо соблюдать важные правила при ее нанесении и общем уходе за лицом. Среди них эксперт отметила важность тщательного очищения кожи и использование качественной косметики.

«Зачастую новые воспаления появляются из-за плохого очищения кожи от декоративных средств. Используйте гидрофильные масла, бальзамы или щербеты. Они глубоко очищают поры и риск появления новых "друзей" заметно сокращается», — пояснила эксперт.

Кроме того, Суворова рекомендует избегать прямого контакта жидких бьюти-продуктов с воспалениями из-за опасности размножения бактерий в тюбиках. «Есть консилеры с аппликаторами. Чтобы ими перекрыть прыщ, чаще всего девушки этим аппликатором сразу же касаются кожи — так делать ни в коем случае нельзя», — отмечает визажистка. Вместо этого она советует нанести необходимую часть средства на палитру или руку. Следующим этапом разрешено замаскировать проблемное место пальцем или кистью, которую после использования необходимо тщательно промыть.

В апреле российский косметолог Наталья Токарева раскрыла способ омолодиться с помощью дешевых аптечных средств. Специалистка в сфере красоты рассказала, что женщинам старше 30 лет улучшить внешний вид кожи помогут глазные капли таурин или их аналог, а также крем троксерутин. Данные препараты следует применять в определенной пропорции с привычной косметикой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Шляпужникова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о сдаче в плен 771 украинского военного из «Азовстали»
Андреева на фоне слухов о пластике раскрыла секреты молодости и красоты
Умерла звезда сериала «Как вращается мир» Марни Шуленбург
Туристка попыталась сделать селфи на вершине водопада и разбилась насмерть
Италия предложила план мирного урегулирования на Украине
Бородина раскритиковала поездку в метро
Минобороны доложило о перехвате РСЗО «Смерч» под Харьковом и Херсоном
Назвавший Шольца ливерной колбасой посол Украины объяснился
Польша собралась судиться с «Газпромом»
Премьер Польши заявил о готовности строить постоянные базы НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.