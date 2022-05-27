Ссора российских пенсионеров из-за рассады закончилась убийством

В Новодвинске 61-летняя россиянка убила мужа ножом за разбросанную рассаду

В Архангельской области задержали подозреваемую в убийстве мужа 61-летнюю российскую пенсионерку. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 20 мая в Новодвинске пьяный супруг обвиняемой в ходе ссоры с женой разбросал ее рассаду, что привело к новому конфликту. Окончательно разозлившись, женщина схватила кухонный нож и воткнула в бедро обидчика. Острие пробило пожилому мужчине артерию. Прибывшая по вызову пенсионерки бригада скорой помощи спасти его не смогла, он умер от обильной кровопотери.

СКР возбудил уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста»,— сообщает региональное управление СКР.

4 мая сообщалось, что в подмосковном городе Пушкино 51-летнюю местную жительницу отправили в СИЗО по делу об убийстве супруга.