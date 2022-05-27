Путин поддержал выдвижение главы Карелии Парфенчикова на новый срок

Президент Путин поддержал кандидатуру главы Карелии Парфенчикова в выборах на новый срок

Президент России Владимир Путин поддержал дальнейшую работу Артура Парфенчикова на посту главы Карелии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава государства выразил надежду, что опыт Парфенчикова, который он приобрел в качестве главы региона, положительным образом скажется на результатах его следующей итерации в качестве главы республики. «Всего доброго вам, успехов», — пожелал президент России.

Когда Парфенчиков возглавил регион, ситуация в республике была непростой, добавил Путин. Он обратил особое внимание на рост ВВП и увеличение инвестиций в основной капитал. «Я очень рассчитываю, что, опираясь на эти положительные тенденции, вам удастся решать и те вопросы, которые решать нужно в первоочередном порядке», — подчеркнул президент, уточнив, что имеет в виду поддержание рынка труда, сохранение стабильной ситуации, а также улучшение ситуации в моногородах.