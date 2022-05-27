Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин поддержал выдвижение главы Карелии Парфенчикова на новый срок

Президент Путин поддержал кандидатуру главы Карелии Парфенчикова в выборах на новый срок

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин поддержал дальнейшую работу Артура Парфенчикова на посту главы Карелии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава государства выразил надежду, что опыт Парфенчикова, который он приобрел в качестве главы региона, положительным образом скажется на результатах его следующей итерации в качестве главы республики. «Всего доброго вам, успехов», — пожелал президент России.

Когда Парфенчиков возглавил регион, ситуация в республике была непростой, добавил Путин. Он обратил особое внимание на рост ВВП и увеличение инвестиций в основной капитал. «Я очень рассчитываю, что, опираясь на эти положительные тенденции, вам удастся решать и те вопросы, которые решать нужно в первоочередном порядке», — подчеркнул президент, уточнив, что имеет в виду поддержание рынка труда, сохранение стабильной ситуации, а также улучшение ситуации в моногородах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Джонсон признал достижение Путиным «ощутимого прогресса» на Украине
Названа возможная цель нового альянса в Европе
Опровергнута общепринятая модель звезд в далеких галактиках
Дизайнеры назвали три удешевляющие интерьер дома вещи
Две девушки с приятелем избили москвича и отобрали у него пистолет
В США констатировали раскол среди стран Запада по вопросу Украины
Обрушение фасада жилого здания в Москве попало на видео
Джонсон выступил за поставку Украине реактивных систем залпового огня
Российский стилист назвала лучшие шорты для летних вечеров
Поставки российской нефти в Индию и Китай достигли рекорда
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.