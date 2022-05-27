Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Подозреваемый в коррупции экс-полицейский изнасиловал россиянку

В Екатеринбурге пятерых экс-полицейских задержали за взятку в 1,3 миллиона рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На Урале пятерых бывших оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД заподозрили в коррупции. Об этом сообщает KP.RU.

По сведениям издания, в начале 2021 года силовики получили 1,3 миллиона рублей от наркоторговца. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, стражи порядка задержали парня и девушку по подозрению в хранении запрещенных веществ, а после, «оказывая на них психологическое и физическое давление, а также шантажируя задержанных интимными фото с их телефонов», вынудили взять кредит и перевести им деньги через посредника.

В ходе расследования дела о взятке и превышении должностных полномочий выяснилось, что один из фигурантов ранее надругался над жительницей Верх-Исетского района, угрожая ей убийством. В отношении 30-летнего экс-полицейского него было возбуждено дело по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее в мае стало известно, что под Смоленском бывшего участкового осудили на 22 года за убийство трех человек ради денег.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Китай закрыл небо для российских Boeing
Джоди Фостер исполнит главную роль в «Настоящем детективе»
В Совфеде ответили на идею Джонсона создать альянс против России
Россиянам назвали подешевевшие направления для летнего отдыха
Ранее судимого россиянина отправили в колонию за убийство женщины ради украшений
Подозреваемый в коррупции экс-полицейский изнасиловал россиянку
Кадыров рассказал о превосходстве российского оружия над иностранным
Альпинистский штурм спецназом квартиры московских наркоторговцев попал на видео
Российские звезды возмутились отсутствием улучшающих внешность масок в соцсетях
Описан возможный сценарий применения Россией ядерного оружия против США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.