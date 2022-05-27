Подозреваемый в коррупции экс-полицейский изнасиловал россиянку

В Екатеринбурге пятерых экс-полицейских задержали за взятку в 1,3 миллиона рублей

На Урале пятерых бывших оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД заподозрили в коррупции. Об этом сообщает KP.RU.

По сведениям издания, в начале 2021 года силовики получили 1,3 миллиона рублей от наркоторговца. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, стражи порядка задержали парня и девушку по подозрению в хранении запрещенных веществ, а после, «оказывая на них психологическое и физическое давление, а также шантажируя задержанных интимными фото с их телефонов», вынудили взять кредит и перевести им деньги через посредника.

В ходе расследования дела о взятке и превышении должностных полномочий выяснилось, что один из фигурантов ранее надругался над жительницей Верх-Исетского района, угрожая ей убийством. В отношении 30-летнего экс-полицейского него было возбуждено дело по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее в мае стало известно, что под Смоленском бывшего участкового осудили на 22 года за убийство трех человек ради денег.