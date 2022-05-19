Бывшего полицейского приговорили к 22 годам колонии за убийство трех россиян

Под Смоленском бывшего участкового осудили на 22 года за убийство трех человек ради денег

В Смоленской области бывшего участкового уполномоченного полиции приговорили к 22 годам колонии строгого режима за убийство трех россиян, разбой, незаконное хранение боеприпасов и мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, в конце мая 2017 года в Рославле подсудимый при проведении проверки узнал, что у одного из заявителей есть крупная сумма денег. У полицейского были большие долги из-за пристрастия к ставкам на спорт, из-за чего он, надев форму, пришел в квартиру к 52-летнему потерпевшему, где напал на него и 19 раз ударил по лицу и голове тупым предметом. От полученных повреждений мужчина скончался. Тело погибшего со следами насильственной смерти было обнаружено 5 июня 2017 года.

Благодаря совместной работе сотрудников территориального следственного отдела СКР и УМВД России злоумышленник был задержан. В ходе расследования выяснилось, что в апреле того же года он также вошел в доверие к семейной паре. Полицейский пришел в гости к потерпевшим и несколько раз ударил 80-летнего пенсионера и его супругу твердым предметом по голове, отчего те скончались на месте. После этого фигурант забрал у них 150 тысяч рублей.

Помимо этого, в сентябре 2017 года полицейский обманом похитил у знакомой золотую цепочку стоимостью в 40 тысяч рублей и сдал ее в ломбард, а деньги потратил на личные нужды. Во время обысков в квартире подсудимого правоохранители обнаружили пакет, в котором незаконно хранилось 23 пистолетных патрона калибра 9х18мм (ПМ).

В январе сообщалось, что житель рабочего поселка Мишкино Курганской области из нарезного ружья расстрелял полицейскую машину УАЗ и убил одного из сотрудников полиции.