Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

На территории промзоны в Москве произошел мощный пожар

В промзоне на юге Москвы загорелось производственное помещение с газовыми баллонами

Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

В промзоне на Котляковской улице Южного административного округа Москвы произошел мощный пожар. Об этом сообщает 360tv.ru

По данным портала, внутри загорелось производственное помещение, в котором находятся газовые баллоны. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, пожар охватил территорию в 300 квадратных метров. О пострадавших в результате пожара не сообщается.

Известно, что у строения уже частично обрушилась крыша.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ногинске три человека пострадали при взрыве газа. Уточняется, что баллон с газом взорвался в производственном помещении на первом этаже пятиэтажного дома.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Власти Запорожской области заявили о подготовке Киева к сдаче Запорожья
В США рассказали о старом и мощном российском самолете
Минпромторг подтвердил планы по выпуску китайских «Москвичей»
Крупный пожар на юге Москвы показали на видео
Россиянам рассказали о возможности сэкономить на отдыхе в новых отелях Турции
Назван богатейший наследник России
Дизайнер предупредила о вгоняющих в депрессию ошибках в интерьере
Россиян предупредили о последствиях экстремальных диет
США отказались наращивать контингент в Швеции и Финляндии при вступлении в НАТО
Народная милиция ЛНР отчиталась о потерях украинской армии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.