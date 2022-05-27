На территории промзоны в Москве произошел мощный пожар

В промзоне на юге Москвы загорелось производственное помещение с газовыми баллонами

В промзоне на Котляковской улице Южного административного округа Москвы произошел мощный пожар. Об этом сообщает 360tv.ru

По данным портала, внутри загорелось производственное помещение, в котором находятся газовые баллоны. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, пожар охватил территорию в 300 квадратных метров. О пострадавших в результате пожара не сообщается.

Известно, что у строения уже частично обрушилась крыша.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ногинске три человека пострадали при взрыве газа. Уточняется, что баллон с газом взорвался в производственном помещении на первом этаже пятиэтажного дома.