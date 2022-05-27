В Совфеде рассказали о причине приостановки переговоров России и Украины

Сенатор Косачев заявил, что военная помощь США остановила переговоры России и Украины

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рассказал о том, что начало американской военной помощи Украине остановило переговоры с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, данная политика Вашингтона помогает Киеву уклоняться от

диалога с Москвой. Сенатор отметил, что США своими действиями лишь укрепили стремление Украины игнорировать переговоры с Россией. Он подчеркнул, что именно в этом состоит работа США и переговорная позиция Киева. В то же время, пока переговоров нет, продолжаются боевые действия, добавил Косачев. «Американцы воюют до последнего украинца. А блинкенам только это и надо», — резюмировал он.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США решили создать условия для переговоров России и Украины за счет помощи Киеву и усиления его позиций, а также одновременного давления на Москву. По словам представителя Госдепа, сейчас США действуют по двум направлениям: поддерживают и укрепляют позиции партнеров в Киеве, а также принимают меры с целью создания издержек, о которых Вашингтон предупреждал РФ с конца прошлого года.

