В Югре создали кедровый бор для сохранения исчезающих видов животных

В Югре создали памятник природы регионального значения «Реполовский кедровый бор»

В Ханты-Мансийском автономном округе для сохранения редких и исчезающих видов животных и растений создали памятник природы регионального значения «Реполовский кедровый бор». Об этом пишет ТАСС.

Согласно постановлению правительства округа, памятник природы площадью 161,3 гектара находится на правом берегу реки Иртыш в трех километрах к востоку от села Реполово. Зона будет предназначаться для сохранения ценных кедровых лесов и редких представителей флоры и фауны. Например, скворца обыкновенного, который занесен в Красную книгу.

«Памятник природы имеет высокую природную и научную ценность, относится к объектам национального достояния. Кедровый резерват включает в себя наиболее ценные орехопромысловые кедровники иртышской поймы, в том числе крупноствольный кедровник припоселкового типа, относящийся к историческим феноменам таежного Прииртышья», — уточнили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

Отмечается, что в «Реполовском кедровом бору» планируется создать рекреационную зону, а также разрешить разбивать туристические стоянки в специально оборудованных местах и собирать дикорастущие растения, ягоды, грибы и орехи, проводить научную и эколого-просветительскую деятельность.

Ранее в апреле в поселениях Сургутского района коренные малочисленные народы Севера ханты и манси встретили праздник прихода весны Вороний день. Празднования прошли в деревне Русскинская, селе Лянтор и Сытомино. Считается, что в это время природа пробуждается от затяжной зимы, поскольку прилетают вороны.

