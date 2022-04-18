В Югре отметили национальный праздник прихода весны коренных народов

В поселениях Сургутского района ханты и манси встретили праздник весны «Вурна хатл»

В поселениях Сургутского района коренные малочисленные народы Севера ханты и манси, встретили праздник прихода весны Вороний день. Об этом пишет «Вестник Сургутского района».

Праздник «Вурна хатл» или «Торум ангки хаткл», как говорят ханты, или «Урин-эква хотал», как говорят манси, традиционно отмечается во вторую субботу апреля. Коренные жители Югры считают, что в это время природа пробуждается от затяжной зимы, поскольку прилетают вороны.

«Праздник назвали так, потому что именно эта птица прилетает в наши края после долгой зимы, начинает вить гнездо и пробуждает природу своим карканьем. Обские угры почитают эту птицу как покровительницу женщин, детей и семейного счастья», — объяснил Сергей Русскин из Тром-Агана.

Так, в деревне Русскинская провели театрализованное представление и игровую программу с мастер-классами, в селе Лянтор — прошли выступления самобытных исполнителей хантыйских песен и состязания по стрельбе из деревянного лука, прыжкам через нарты и перетягиванию палки-шеста. В селе Сытомино гостей праздника угощали в традиционном чуме блюдами национальной кухни: пирогами с начинкой из ягод и ухой из местной рыбы.

Ранее в марте сообщалось, что в Югре пройдет конкурс на лучшее чтение сказки на языках коренных малочисленных народов Севера «Сначала была сказка» Так, для участия требуется записать на видео прочтение сказки на хантыйском, мансийском или ненецком языке продолжительностью не более 10 минут.