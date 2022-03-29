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В Югре выберут лучших чтецов сказок на языках коренных малочисленных народов

В Югре с 1 апреля по 15 сентября пройдет конкурс чтения сказок «Сначала была сказка»

Фото: Globallookpress.com

В Югре пройдет конкурс на лучшее чтение сказки на языках коренных малочисленных народов Севера «Сначала была сказка» — прием заявок стартует 1 апреля. Об этом сообщает издание «Ханты Манси Мир».

В окружном детском конкурсе смогут принять участие школьные или семейные команды — дети в возрасте от семи до 17 лет и взрослые члены семьи, владеющие языками коренных малочисленных народов Севера и проживающие в Югре. Так, требуется записать на видео прочтение сказки на хантыйском, мансийском или ненецком языке продолжительностью не более 10 минут.

Прием заявок завершится 15 сентября, итоги конкурса подведут не позднее 15 октября. Лучшую работу будут выбирать известные деятели культуры, работники средств массовой информации, общественные и государственные деятели Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Ранее сообщалось, что в мае состоится презентация разговорника на языках 16 народов, проживающих в Сургуте. Созданием карманного справочника «Твои первые 100 слов на моем родном языке» занимаются активисты региональной общественной организации «Марий ушем».

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Дарья Рыбак
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