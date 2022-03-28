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В Югре выпустят разговорник 16 национальностей Сургута

Общественная организация Югры «Марий ушем» в мае выпустит разговорник на 16 языках

Фото: РОО ХМАО-Югры «Марий ушем»

Активисты региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Марийский национально-культурный центр "Марий ушем" ("Союз мари")» в мае выпустят разговорник на языках 16 народов, проживающих в Сургуте. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

Многоязычный карманный справочник «Твои первые 100 слов на моем родном языке» будет содержать самые нужные бытовые и позитивные понятия, фразы на языках большинства национальностей, проживающих в Сургуте. Презентация словаря на языках 16 народов состоится в мае.

Выпуск разговорника является социальным проектом, реализуемым «Марий ушем» при поддержке Администрации города Сургута.

Ранее в декабре 2021 года сообщалось, что поселке Салым Ханты-Мансийского автономного округа снимут фильм о древних зодчих Югры. Съемки картины планируют начать летом 2022 года. Параллельно будет проводиться научный эксперимент, в рамках которого югорские археологи и студенты СНО «Югорская Молодежная Археологическая Экспедиция» займутся строительством жилища людей каменного века.

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Дарья Рыбак
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