О древних зодчих Югры снимут фильм

В поселке Салым снимут фильм о древних зодчих Югры. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Съемки картины планируют начать летом 2022 года. Заявку на грантовый проект, посвященный съемке видеоистории Югры, в настоящее время готовят сотрудники АНО «Институт археологии Севера». Всего будет выпущено несколько картин.

Действие первой будет происходить в каменном веке в Салыме — именно там археологи обнаружили первое стационарное поселение Югры, возраст которого насчитывает 12 тысяч лет.

Параллельно со съемками будет проводиться научный эксперимент, в рамках которого югорские археологи и студенты СНО «Югорская Молодежная Археологическая Экспедиция» займутся строительством жилища людей каменного века. Они будут создавать его, ориентируясь на постройку, найденную в городище Каюково 2. Для участия в эксперименте будут приглашены школьники, интересующиеся археологией и историей края.