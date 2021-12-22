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О древних зодчих Югры снимут фильм

Летом 2022 года в Салыме начнут съемки фильма о древних зодчих Югры

Фото: Jakob Owens / Unsplash

В поселке Салым снимут фильм о древних зодчих Югры. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Съемки картины планируют начать летом 2022 года. Заявку на грантовый проект, посвященный съемке видеоистории Югры, в настоящее время готовят сотрудники АНО «Институт археологии Севера». Всего будет выпущено несколько картин.

Действие первой будет происходить в каменном веке в Салыме — именно там археологи обнаружили первое стационарное поселение Югры, возраст которого насчитывает 12 тысяч лет.

Параллельно со съемками будет проводиться научный эксперимент, в рамках которого югорские археологи и студенты СНО «Югорская Молодежная Археологическая Экспедиция» займутся строительством жилища людей каменного века. Они будут создавать его, ориентируясь на постройку, найденную в городище Каюково 2. Для участия в эксперименте будут приглашены школьники, интересующиеся археологией и историей края.

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Евгений Шульгин
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