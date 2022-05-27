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Армянские протестующие перекрыли крупную автомагистраль

Армянские демонстранты перекрыли автомагистраль Ереван-Севан и начали стычки с полицией

Фото: Vahram Baghdasaryan / Reuters

Недовольные политикой премьер-министра Армении Никола Пашиняна перекрыли крупную автомагистраль Ереван-Севан. Об этом сообщает Yerevan Today.

Демонстранты отказывались пропускать машины через свои ряды, пока на место не прибыла полиция. Она попыталась разогнать протестующих, начались незначительные стычки.

Силовикам пришлось задержать нескольких недовольных, в ответ они начали скандировать лозунги «Армения без турок» и «Никол [Пашинян] — турок». Сведений о пострадавших пока не поступало, акция протеста продолжается.

В мае 2022 года Пашинян решил подписать мирный договор с Азербайджаном, чтобы покончить с экономической и транспортной изоляцией страны. Вскоре и Ереван, и Баку создали комиссии по делимитации общей границы, а также начали обсуждать условия заключения мира.

Это вызвало массовое недовольство граждан. Оппозиция заявила, что по итогам переговоров территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (республика Арцах) могут быть отданы под контроль Баку. В крупнейших городах Армении начались протестные акции.

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Алевтина Запольская
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