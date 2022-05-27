Турецкие бренды одежды захотели открыть магазины в России

«Известия» узнали о планах турецких брендов одежды открыть магазины в России

Несколько турецких брендов одежды и товаров для дома захотели открыть магазины в России. Об этих планах узнали «Известия».

Компании adL, Mudo, Ltb, Twist и İpekyol в настоящее время ведут переговоры с российскими операторами, сообщил глава компании Surenkok Moscow Омюр Сюренкок. Информацию о проведении переговоров подтвердил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко.

«К нам с предложениями вышли бренды, которые видят потенциал для реализации и развития в России. Например, есть обращение от одного производителя, который делает товары для дома а-ля Zara Home, и мы сейчас организуем для него встречу», — отметил он.

Сюренкок рассказал, что Россия заинтересована в появлении на рынке новых компаний после ухода ряда крупных международных организаций. Турецкому бизнесу это также выгодно, поскольку некоторые бренды покинули страну, не выдержав конкуренции. Сейчас они снова заинтересованы во взаимодействии.

Глава Surenkok Moscow отметил, что планируется открытие многих точек, свыше ста в Москве и регионах. Первыми работу начнут магазины adL, они уже присутствовали в России ранее, осведомлены о вкусах клиента и специфике российского рынка, поэтому марка сможет наладить торговлю в течение пары месяцев. Для новых компаний этот процесс займет около полугода.

Ранее о приостановке продаж продукции российским покупателя объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

