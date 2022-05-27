В США констатировали раскол среди стран Запада по вопросу Украины

NYT: в западном блоке США и Европы наметился раскол по целям в украинском конфликте

Между странами Запада наметился раскол в вопросе конечных целей в украинском конфликте. Об уступках, на которые готов пойти Киев ради прекращения боевых действий, высказали мнение колумнисты газеты The New York Times (NYT).

«По истечении трех месяцев выдающегося единства <...> все больше заметен раскол во мнениях о том, что делать дальше [в Украине]. В ситуации, когда США называют Россию страной-изгоем, которая должна быть исключена из мировой экономики, остальные [страны], преимущественно в Европе, предупреждают об опасностях такого подхода», — констатировали авторы.

Также обозреватели обратили внимание на позицию США, представители которых сообщили о стремлении «ослабить военные возможности России», и на противодействие европейских стран в отношении согласованной коллективным Западом политики. Такие страны, как Венгрия, не заинтересованы в санкционных ограничениях и эмбарго в отношении российских энергоресурсов в ущерб своим собственным экономическим интересам.

При этом некоторые партнеры США — Франция, Германия и Италия — открыто заявляют об обеспокоенности возможным затягиванием конфликта и констатируют, что Россия является «неизбежным соседом, которого нельзя изолировать навсегда».

Еще одним примером фактического раскола являются заявления западных представителей на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Авторы публикации привели в статье цитату бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о возможных территориальных уступках киевского режима. «Если [президент Украины Владимир] Зеленский согласится на некоторые уступки, снимут ли США и их союзники многие из своих сокрушительных санкций, <...> или это грозит похоронить их надежду надломить российские возможности в будущем?» — задались вопросом колумнисты газеты.

Ранее корреспондент журнала The American Conservative Брэдли Девлин заявил, что президент США Джо Байден не разрешил кризис на Украине дипломатическими средствами и допустил прокси-войну с Россией. «Некомпетентность Байдена в попытке найти дипломатическое решение до начала российской операции на Украине и на ее первом этапе и готовность республиканского истеблишмента поддержать очередную прокси-войну властей в значительной степени сделали эту возможность упущенной», — подчеркнул автор.

