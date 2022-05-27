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Стало известно об обнаружении в Мариуполе захоронения тел украинских военных

В Минздраве ДНР сообщили об обнаружении в Мариуполе массового захоронения служащих ВСУ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Мариуполе обнаружено массовое стихийное захоронение украинских военных, погибших в феврале-марте этого года. Об этом рассказал РИА Новости начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Калашников.

По его словам, по внешним признакам в нем может быть похоронено до 40 служащих Вооруженных силу Украины (ВСУ). Калашников уточнил, что 14 тел уже извлекли, 10 описали. Он также отметил, что при некоторых трупах сохранились документы. «Причем почти все трупы подписаны, напечатаны на карточках фамилия, имя и отчество, войсковая часть, звание, должность», — заявил собеседник агентства.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе создадут штаб по координации проектов возрождения Мариуполя, соглашение о побратимстве с которым готовится.

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Марина Совина
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