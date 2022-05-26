В Петербурге создадут штаб по возрождению Мариуполя

Губернатор Петербурга Беглов сообщил, что в городе создадут штаб по возрождению Мариуполя

Штаб по координации проектов возрождения Мариуполя, соглашение о побратимстве с которым готовится, создадут в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, передает РИА Новости.

По словам губернатора, в первую очередь власти намерены помогать восстанавливать инженерную инфраструктуру, в числе которой электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, транспортная инфраструктура, дороги. «Это прежде всего подготовка города к зиме, подготовка к новому учебному году — школы, детские сады, поликлиники», — сказал Беглов.

Он добавил, что Петербург будет заниматься восстановлением Мариуполя не один. Важную роль играет федеральный центр — при правительстве России также создан оперативный штаб. Также принимать участие будет бизнес. По словам губернатора, от представителей бизнес-сообщества поступило много звонков с предложением оказать помощь.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что российские регионы возьмут шефство над территориями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также он подчеркнул, что жители Донбасса сами определят свою дальнейшую судьбу, у них будет такая возможность.