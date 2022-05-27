Российского пенсионера осудили за убийство дочери и попытку застрелить жену

Под Калугой 69-летнего пенсионера осудили за убийство дочери и попытку застрелить жену

В Калужской области 69-летнего жителя Кировского района осудили на 16 лет колонии строгого режима за убийство, незаконный оборот оружия, угон и угрозу убийством. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 1 августа прошлого года в одном из домов в деревне Тешевичи между пенсионером, его супругой и 42-летней дочерью произошел конфликт. Во время ссоры подсудимый выстрелил в голову дочери из травматического пистолета, отчего она скончалась на месте. Затем мужчина вышел из дома и произвел выстрел в затылок жене, а после, угрожая расправой несовершеннолетней внучке, забрал машину убитой и скрылся с места происшествия. Жена фигуранта выжила благодаря усилиям врачей.

Сотрудники СКР и УМВД России отследили маршрут преступника. В результате 3 августа его задержали в лесу в Юхновском районе. Скрываясь от правоохранителей, пенсионер ночевал в автомобиле.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина 13 раз ударил ножом бывшую жену, а затем убил малолетнюю дочь.