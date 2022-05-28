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Азербайджанские войска открыли огонь по армянским позициям

Минобороны Армении сообщило о ранении своего солдата азербайджанскими военными

Фото: Umit Bektas / Reuters

Азербайджанские войска открыли огонь по армянским позициям на юго-восточном участке общей границы. Об этом сообщает Armenpress со ссылкой на Минобороны Армении.

По данным Еревана, обстрел начался 28 мая в 10:40 по местному времени (9:40 по мск). Ранение получил армянский солдат-срочник Давид Варданян.

«Состояние военнослужащего оценивается как тяжелое. В результате ответных действий огонь азербайджанских подразделений был подавлен», — сообщили в министерстве.

Министерство обороны Азербайджана пока не комментировало эту ситуацию. Сведений о пострадавших и погибших с противоположной стороны не приводится.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению смириться с исходом «карабахского вопроса». Он также заверил, что Минская группа ОБСЕ, которая занималась разрешением конфликта с начала 1990-х, «канула в прошлое» и Баку с Ереваном придется решать противоречия напрямую.

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Алевтина Запольская
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