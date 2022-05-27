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Алиев призвал смириться с исходом «карабахского вопроса»

Президент Азербайджана Алиев призвал смириться с фактом, что вопрос с Карабахом закрыт

Фото: пресс-служба президента Азербайджана

Баку закрыл вопрос с принадлежностью Нагорного Карабаха, и Еревану придется смириться с этим фактом. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

По словам политика, с недавних пор наименования «Нагорный Карабах» попросту не существует в лексиконе международных организаций, так как эти земли являются частью Азербайджана. Он призвал мир принять исход конфликта в регионе, «хочет того Армения или нет».

«И недавняя встреча в Брюсселе лишний раз это показала. Правда, Армения в очередной раз подняла этот вопрос и, как говорится, бьется головой о стенку, но такова реальность», — сказал Алиев.

Он также заверил, что Минская группа ОБСЕ, которая занималась разрешением конфликта с начала 1990-х, «канула в прошлое», и Баку с Ереваном придется решать этот вопрос напрямую.

«Наступил постконфликтный период, в котором мы диктуем повестку дня и добились того, чего хотели, в течение полутора лет после войны. То, о чем я говорил, уже достигнуто или достигается», — заключил глава государства.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян решил подписать мирный договор с Азербайджаном, чтобы покончить с экономической и транспортной изоляцией страны. Вскоре и Ереван, и Баку создали комиссии по делимитации общей границы, а также начали обсуждать условия заключения мира.

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Алевтина Запольская
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