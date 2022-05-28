Присосавшаяся к ноге пиявка испортила платье невесты на свадьбе

Daily Mail: в Австралии, пытаясь избавиться от пиявки, невеста запачкала платье кровью

В Австралии невеста во время собственной свадьбы обнаружила на ноге пиявку и ужаснулась. Пытаясь избавиться от паразита, девушка испортила платье, пишет Daily Mail со ссылкой на размещенный в TikTok ролик.

Незваного гостя Мэдалин Вайз (Madalyn Wise) обнаружила после того, как станцевала с мужем первый танец. Судя по всему, пиявка, которая присосалась к ее правой ноге, пила кровь на протяжении нескольких часов.

На размещенном ролике в TikTok девушка показала окровавленное платье и перебинтованную ногу. «На свадьбах всегда что-то идет не по плану, не так ли?» — подписала ролик Вайз.

Реагируя на видео, некоторые комментаторы признались, что сначала решили, будто у девушки начались месячные. «Сперва подумала, что у тебя месячные, а все оказалось намного хуже! Надеюсь, что ты в порядке», «Каждый день открываю TikTok и нахожу еще одну причину не ехать в Австралию», «Разблокирован новый страх», «Она просто пыталась снять с тебя подвязку», — написали в комментариях пользователи платформы.

Ранее сообщалось, что невеста из американского города Сан-Антонио, штат Техас, в свадебном платье отправилась на рыбалку и поймала 20-килограммового бородатого темного горбыля, которого сочла свадебным подарком от умершего отца.