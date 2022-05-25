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Невеста поймала огромную рыбу и сочла ее свадебным подарком от умершего отца

Caller Times: невеста после свадьбы поймала огромного бородатого темного горбыля

Фото: Eliot Waggoner Granville

Невеста из американского города Сан-Антонио, штат Техас, в свадебном платье отправилась на рыбалку и поймала 20-килограммового бородатого темного горбыля, которого сочла свадебным подарком от умершего отца. Об этом сообщает Caller Times.

34-летняя Элиот Ваггонер вышла замуж за Джона Эрнста Грэнвилля. «Вечером после свадьбы мы сидели на кровати, и муж сказал: "Чем хочешь заняться?" Я люблю рыбалку еще больше, чем он, поэтому предложила пойти ловить рыбу», — рассказала американка.

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Все еще в свадебном платье и вуали женщина вместе с мужем направилась к рыболовному пирсу, чтобы попытать удачу. Спустя 45 минут клюнула огромная рыба. «Я начала вытаскивать ее из воды, а рыба сопротивлялась. У меня ушло 10-15 минут на то, чтобы вытащить ее на пристань», — рассказала американка. Подтянув улов ближе к пристани, она отправила мужа попросить сеть у находившейся поблизости группы рыбаков.

Женщине попался бородатый темный горбыль весом около 20 килограммов. Пара сфотографировалась с рыбой, после чего отпустила ее. «Я думаю, это самая большая рыба, которую мне когда-либо удавалось поймать. У меня до сих пор болят руки. Понадобились двое взрослых мужчин, чтобы поднять ее. Сама я не смогла этого сделать», — отметила женщина.

Американка увлекается рыбалкой с юности. После смерти отца рыбалка стала для нее способом почувствовать себя ближе к нему. «Другие люди подолгу рыбачили в этом же месте и ничего не поймали. Поэтому я чувствую, что папа наблюдал за мной и послал мне такой маленький — или большой — свадебный подарок», — сказала Грэнвилль.

Ранее сообщалось, что женщина из США поставила новый рекорд штата Джорджия по ловле длиннорылых панцирников. Вес ее улова составил 14,2 килограмма.

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Алиса Дмитриева
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