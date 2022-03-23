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Женщина поймала одну из древнейших рыб в мире и поставила рекорд

Длиннорылый панцирник весом 14,2 килограмма признан новым рекордом

Фото: Department of Natural Resources

Женщина из США поставила новый рекорд штата Джорджия по ловле длиннорылых панцирников. Об этом сообщает WTOC-TV.

Рейчел Харрисон поймала огромную рыбу в субботу, 19 марта, когда рыбачила на реке Куса недалеко от города Ром, штат Джорджия. Вес ее улова составил 14,2 килограмма. Это на 220 граммов больше, чем прежний рекорд штата, державшийся с 2013 года. Достижение официально признал Департамент природных ресурсов Джорджии.

Длиннорылый панцирник — разновидность панцирной щуки, считающейся одной из древнейших рыб в мире. Он обитает в водоемах Северной Америки, как правило, вырастая до длины от 77 до 122 сантиметров. Самые крупные особи, известные ученым, весили 25 килограммов и достигали 1,8 метра в длину.

Ранее сообщалось, что департамент природных ресурсов американского штата Миннесота объявил о новом рекорде по ловле щук. Длина рыбы составила 117,48 сантиметра и превзошла прежний рекорд штата.

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Олег Парамонов
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