Число пострадавших от отравления в Бурятии возросло до 39

В Бурятии число отравившихся на последнем звонке в школе-интернате возросло до 39

В Бурятии число пострадавших от отравления после празднования последнего звонка в школе-интернате возросло до 39. Об этом в субботу, 28 мая, в своем Telegram-канале сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«Пациентам обеспечено необходимое лечение. Все заболевшие со средней и легкой степенью. Контактные лица находятся под наблюдением медицинских работников», — прокомментировал ситуацию Цыденов.

Он добавил, что для проведения дополнительных обследований в Гусиноозерск выехала бригада инфекционистов. Власти продолжают совместную работу с региональным управлением Роспотребнадзора, чтобы локализовать очаг кишечной инфекции.

Ранее сообщалось о госпитализации 31 человека, в том числе 17 детей и 14 взрослых. У них диагностировали сальмонеллез.

25 мая родители и педагоги из российской школы-интерната в Селенгинском районе организовали для выпускников 9-х и 11-х классов чаепитие. Продукты, которые были на столе, взрослые приобрели в магазинах, а горячие блюда взяли из школьной столовой. Сразу после мероприятия несовершеннолетние почувствовали себя плохо. С жалобами на острую кишечную инфекцию в Гусиноозерскую центральную районную больницу жители Бурятии начали обращаться 26 мая.

По факту случившегося следователи СКР проводят проверку.