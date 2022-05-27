17 детей попали в больницу после последнего звонка в российской школе-интернате

В Бурятии 17 детей отравились после празднования последнего звонка в школе-интернате

В Селенгинском районе Бурятии 17 детей и 14 взрослых попали в больницу с отравлением после празднования последнего звонка в школе-интернате. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По предварительным данным, 25 мая родители и педагоги из российской школы-интерната организовали для выпускников 9 и 11 классов чаепитие. Продукты, которые были на столе, взрослые приобрели в магазинах, а горячие блюда взяли из школьной столовой.

Сразу после мероприятия несовершеннолетние почувствовали себя плохо. С жалобами на острую кишечную инфекцию в Гусиноозерскую центральную районную больницу жители Бурятии начали обращаться 26 мая. После осмотра с диагнозом сальмонеллез госпитализировали 16 детей, одного подростка и 14 взрослых.

По факту случившегося следователи начали проводить проверку.

Ранее в Ростове-на-Дону 17 детей попали в больницу после отравления едой в школе.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).