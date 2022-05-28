Назван «чистый» курс рубля

Экономист Рожанковский назвал 52 рубля за доллар «чистым» курсом российской валюты

Нынешний курс рубля удобен для российской экономики. Без воздействия Центрального банка (ЦБ) стоимость национальной валюты была бы ниже, рассказал в беседе с «Лентой.ру» экономист, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский. Он также назвал приблизительный «чистый» курс рубля.

Специалист объяснил, почему экономисты Российской академии наук (РАН) сочли курс 60–65 рублей за доллар равновесным.

То, что они говорят, — это скорее удобный курс, который будет торпедировать ЦБ. Но он выше, чем тот, который исходит из объективных параметров — резко укрепившееся сальдо (разница между доходами и расходами — прим. «Ленты.ру»), резко увеличившийся торговый профицит. Эти вещи никуда не денутся, пока с нас не снимут санкции Владимир Рожанковский экономист

«Есть некий курс, который они считают нейтральным. Этот курс не подразумевает действий со стороны Центробанка в плане повышения или понижения ставки. Но есть и другая вещь — это эконометрический курс рубля. Это тот курс, который полностью очищен от санкций, геополитики, от желаний и предпочтений регуляторов. Он зависит только от тех классических вещей, от которых валюты и должны зависеть, если бы в них не вмешивались внешние искусственные факторы. Все валюты в принципе искажены в результате действий регулятора, который либо повышает, либо понижает ставку. А у нас это все еще отягощено геополитикой и невозможностью контроля за экспортом капитала», — сказал Рожанковский.

Экономист считает, что рубль, несмотря на действия Центрального банка, будет приближаться к эконометрическому курсу.

В текущей конъюнктуре, когда нефть стоит около 110 долларов, и отсутствии де-факто импорта из-за ограничений эконометрический курс составляет около 52 рублей за доллар Владимир Рожанковский экономист

«Рубль будет стремиться к этому курсу в такой искусственной системе, потому что мы уже не взаимодействуем со всем миром, а у банков нет желания привлекать валютные депозиты. У регулятора будет постоянная работа по попытке приблизиться к желаемому курсу 60–65 рублей за доллар, но он все равно будет стремиться к эконометрике», — заключил специалист.

Экономисты Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН назвали «золотой серединой» курс доллара в 60–65 рублей. При этом они отметили, что до введения западных санкций курс был занижен из-за действия бюджетного правила о пополнении Фонда национального благосостояния из нефтегазовых доходов.