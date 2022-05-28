Назван равновесный курс рубля

Экономисты ИНП РАН назвали 60–65 рублей за доллар равновесным курсом на рынке

Экономисты Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН назвали равновесный курс рубля. Об этом сообщил РБК.

По мнению специалистов, «золотой серединой» сейчас является курс в диапазоне 60–65 рублей за доллар. При этом они отметили, что ранее, до введения западных санкций, курс был занижен по причине действия бюджетного правила о пополнении Фонда национального благосостояния из нефтегазовых доходов.

Кроме того, экономисты пояснили, что баланс валютного курса должен определяться тремя факторами: дефицитом бюджета, оттоком капитала и уровнем торгового баланса. В последнем случае на данный момент прослеживается значительный перевес в сторону сальдо (разница между входящими финансовыми потоками и затратами в балансе предприятия или страны — прим. «Ленты.ру»). «Из-за сжатия импорта при действующих ограничениях на использование резервных валют Центробанком и Минфином возникает проблема с избытком предложения на внутреннем рынке валюты, что приводит к укреплению курса рубля», — рассказали эксперты.

Раннее в мае американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой 2022 года. Авторы отметили, что после того, как с конца марта многие страны-импортеры газа начали выполнять требование Москвы об оплате в рублях, российская валюта значительно укрепилась. При этом отмечается, что упомянутый факт помогает защитить российскую экономику от западных санкций.