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Американский телеканал назвал рубль самой устойчивой валютой в мире

Американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой 2022 года

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Американский телеканал CBS заявил, что российский рубль — самая устойчивая и эффективная валюта в мире в текущем году. Соответствующий материал размещен на сайте телеканала.

Авторы статьи отмечают, что после того, как с конца марта многие страны-импортеры газа начали выполнять требование Москвы об оплате в рублях, российская валюта значительно укрепилась. В материале также говорится о том, что росту рубля поспособствовали стремительный рост цен на энергоносители и контроль за оттоком капитала со стороны Центробанка. При этом подчеркивается, что устойчивость рубля помогает защитить российскую экономику от западных санкций.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил о важности ослабления курса рубля, укреплявшегося последние недели на фоне падения российского импорта. По словам Решетникова, российская экономика в настоящее время переживает кризис спроса: компании и население тратят недостаточно. «На фоне всего этого появились опасения, что мы можем сорваться в дефляционную спираль, когда у нас сокращение денег в экономике приводит к сокращению в производстве, снижению цен и так далее», — рассказал министр.

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Марина Совина
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