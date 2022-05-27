Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российский министр заявил о важности ослабления рубля

Решетников рассказал о важности слабого рубля

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Министр экономического развития Максим Решетников заявил о важности ослабления курса рубля, укреплявшегося последние недели на фоне падения российского импорта. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам Решетникова, российская экономика в настоящее время переживает кризис спроса: компании и население тратят недостаточно. «На фоне всего этого появились опасения, что мы можем сорваться в дефляционную спираль, когда у нас сокращение денег в экономике приводит к сокращению в производстве, снижению цен и так далее», — рассказал министр.

Курс доллара от TradingView

Дополнительным фактором давления на экономику министр назвал слишком сильное укрепление курса рубля: «И очень хорошо, что Центральный банк, помимо того что снизил ставку [26 мая с 14 до 11 процентов], дал еще мощный сигнал экономике о том, что и дальше будет рассматривать возможность снижения ставки. Это значит, что к этому вопросу вернутся, и вернутся уже в начале июня».

Ранее некоторые экономисты и чиновники говорили об опасности чрезмерного укрепления курса рубля для экспортеров и доходов бюджета. Главной причиной они называли резкое снижение импорта на фоне западных санкций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о взятии под контроль линии соприкосновения в Северодонецке
Глава Белгородской области сообщил об обстреле ВСУ села в регионе
В ЛНР сообщили о перехвате трех украинских ракет «Точка-У»
Дзюба отказался от перехода в китайский клуб
Захарова прокомментировала причину внесения Киссинджера в базу «Миротворца»
Стало известно об обнаружении в Мариуполе захоронения тел украинских военных
Специалист по интерьеру перечислила признаки морально устаревшей квартиры
Подмосковная «резня» газонокосилкой попала на видео
Илон Маск нашел плюсы в экономических проблемах США
СКР изучит найденные в Гатчине останки убитых фашистами людей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.