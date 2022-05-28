Сергей Лазарев высказался об отмене русской культуры

Певец Сергей Лазарев раскритиковал отмену русской культуры на Западе

Певец Сергей Лазарев в своем Telegram-канале высказался об отмене русской культуры в западных странах.

«Не понимаю, как можно отменить Пушкина, Достоевского, Чехова? Музыку Рахманинова или Чайковского? А главное зачем? Кому от этого будет хорошо?» — заявил исполнитель.

Лазарев рассказал, что в настоящее время делает аудиозаписи русских сказок для нового проекта. По его мнению, на них выросло не одно поколение и не было «никаких территориальных границ». «Соприкасаясь с бессмертным творчеством классиков, сердце разрывается от боли за все происходящее сегодня»,— написал он.

Ранее украинский режиссер Сергей Лозница выступил в защиту русской культуры на Каннском кинофестивале. Он призвал не связывать политику с работами русских авторов, которые «стали частью мировой культуры». По его мнению, деятели культуры должны предпринять усилия, «чтобы противостоять варварству».