Украинский режиссер выступил в Каннах в защиту русской культуры

Украинский режиссер Лозница заявил, что нужно защищать русскую культуру

Украинский режиссер Сергей Лозница получил награду на Каннском кинофестивале за вклад в киноискусство и выступил в защиту русской культуры. Его слова передает телеканал «360» со ссылкой на украинские СМИ.

Лозница призвал не связывать политику с работами русских авторов, которые «стали частью мировой культуры». По его мнению, деятели культуры должны предпринять усилия, «чтобы противостоять варварству». Он призвал всех сохранять здравый смысл и защищать культуру.

Режиссер вспомнил свой давний разговор с театроведом и специалистом по немецкой литературе Иреной Вейсайте еврейского происхождения, которая спаслась из гетто. Вейсайте рассказывала ему, что в гетто они с друзьями организовали тайный кружок немецкой поэзии и читали друг другу произведения немецких авторов Иоганна Вольфганга фон Гете, Генриха Гейне, Фридриха Шиллера.

«Но как же так? Ведь вокруг вас каждый день звучала речь немецких палачей!» — говорил Лозница Вейсайте. Тогда, по его словам, она с изумлением отвечала ему: «Да, но какое это имело отношение к Гете?».

В прошлом году Лозница также завоевал награду на Каннском кинофестивале. Он получил приз за лучшую режиссуру в рамках конкурса «Особый взгляд». Его фильм «Донбасс» открывал программу.