Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Украинский режиссер выступил в Каннах в защиту русской культуры

Украинский режиссер Лозница заявил, что нужно защищать русскую культуру

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Украинский режиссер Сергей Лозница получил награду на Каннском кинофестивале за вклад в киноискусство и выступил в защиту русской культуры. Его слова передает телеканал «360» со ссылкой на украинские СМИ.

Лозница призвал не связывать политику с работами русских авторов, которые «стали частью мировой культуры». По его мнению, деятели культуры должны предпринять усилия, «чтобы противостоять варварству». Он призвал всех сохранять здравый смысл и защищать культуру.

Режиссер вспомнил свой давний разговор с театроведом и специалистом по немецкой литературе Иреной Вейсайте еврейского происхождения, которая спаслась из гетто. Вейсайте рассказывала ему, что в гетто они с друзьями организовали тайный кружок немецкой поэзии и читали друг другу произведения немецких авторов Иоганна Вольфганга фон Гете, Генриха Гейне, Фридриха Шиллера.

«Но как же так? Ведь вокруг вас каждый день звучала речь немецких палачей!» — говорил Лозница Вейсайте. Тогда, по его словам, она с изумлением отвечала ему: «Да, но какое это имело отношение к Гете?».

В прошлом году Лозница также завоевал награду на Каннском кинофестивале. Он получил приз за лучшую режиссуру в рамках конкурса «Особый взгляд». Его фильм «Донбасс» открывал программу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве мэра украинского Энергодара
Кокорин предложил раскритиковавшему его подписчику из Белоруссии копать картошку
Украинский режиссер выступил в Каннах в защиту русской культуры
Экс-депутат Рады назвал цель приезда президента Польши на Украину
Зоолог дал инструкцию на случай укуса змеи
Украина вышла из соглашения об увековечении памяти народов СНГ в войне
Во Франции заявили о нежелании победы России на Украине
В Белоруссии сообщили о действиях украинских диверсантов на территории страны
Россияне назвали самые нежелательные профессии для мужа и жены
Президент Польши пообещал «сделать все возможное» для членства Украины в ЕС
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.