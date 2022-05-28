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В России слепому инвалиду-колясочнику с ДЦП прислали повестку в военкомат

В Татарстане 28-летнему слепому инвалиду-колясочнику с ДЦП прислали повестку в военкомат

В Татарстане 28-летнему слепому от рождению инвалиду-колясочнику с диагнозом ДЦП прислали повестку в военкомат. Об этом сообщает KP.RU.

По сведениям издания, папка с его личном делом пропала, а когда ее нашли, выяснилось, что из нее пропали все документы, в том числе медицинское заключение. Россиянин не понимает, как такое могло произойти. При этом военного билета на руках у него нет, так как ранее он его не получил.

Сейчас в инциденте разбираются сотрудники военкомата вместе с городским отделением общества слепых.

24 мая стало известно, что в Башкирии женщину и ее бывшего мужа обвинили в убийстве 38-летнего инвалида. По данным следствия, потерпевший неоднократно оскорблял обвиняемую и ее экс-супруга, из-за чего женщина уговорила бывшего мужа устранить обидчика и забрать его деньги.

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Елизавета Новикова
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