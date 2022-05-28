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Укрепление доллара и евро на бирже объяснили

Финансист Юденков объяснил укрепление доллара и евро на Мосбирже снижением ставки ЦБ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Снижение ключевой ставки Банка России (ЦБ), а также окончание налогового периода стали главными причинами резкого укрепления доллара и евро на Московской бирже. Об этом рассказал РИА ФАН профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

По его словам, очередной налоговый период, когда компании обязаны закрыть свои долги перед государством в рублях, закончился 25 мая. После этого крупные корпорации резко увеличили закупку иностранной валюты, чтобы приобрести импортные товары для российских потребителей. Спрос на нее и привел к некоторому ослаблению рубля.

«Наконец наши корпорации сообразили, что нужно срочно за валюту покупать за рубежом машины, трактора, экскаваторы, технологии, станки и прочее, пока еще есть каналы доставки в Россию», — объяснил Юденков.

Он отметил, что такая ситуация должна привести к выравниванию платежного баланса — отношения объемов экспорта и импорта. Это насытит российский рынок необходимыми для развития экономики иностранными продуктами.

«Экспорт во много раз превышал импорт. Теперь, может, импорт поднимется немного, и мы начнем что-то покупать. В целом для экономики это хорошо, если будет увеличиваться импорт», — заключил эксперт.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников объяснил важность ослабления курса рубля для экономики. Он заверил, что сейчас страна испытывает кризис спроса: компании и население тратят недостаточно.

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Алевтина Запольская
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