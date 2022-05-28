Жителей Финляндии предупредили о последствиях из-за антироссийских санкций

Iltalehti: жителям Финляндии придется экономить электричество из-за антироссийских санкций

Жители Финляндии будут вынуждены экономить потребляемое электричество зимой из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает газета Iltalehti.

Отмечается, что в 2021 году доля российского топлива на рынке Финляндии составила 11 процентов. Теперь страна вынуждена готовиться к его нормированию.

По словам генерального директора Energiateollisuus Юкки Лескеля, в периоды максимального потребления Финляндия столкнется с трудностями. «Конечно, такие кризисы могли возникнуть и раньше, но поскольку в газовых вопросах теперь тоже нет уверенности, нам не хватает ресурсов, которые имелись раньше», — сказал он.

Ранее официальный представитель правительства Польши по энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Европу ждут долгие страдания, если она не откажется от импорта российского газа. При этом чиновник отметил, что польская экономика способна импортировать газ из других стран, что позволит ей получить независимость от российских ресурсов.