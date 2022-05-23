Польша предрекла Европе страдания из-за российского газа

Представитель кабмина Польши Наимский предрек Европе страдания из-за российского газа

Европу ждут долгие страдания, если она не откажется от импорта российского газа. Об этом рассказал официальный представитель правительства Польши по энергетической инфраструктуре Петр Наимский, передает Biznes Alert.

При этом чиновник отметил, что польская экономика способна импортировать газ из других стран, что позволит ей получить независимость от российских ресурсов. «Некоторые страны и компании посчитали, что воспользуются открытым Европейской комиссией "серым путем", чтобы продолжить поставки газа из России. Другие этого не сделали, как Польша и Финляндия», — заявил Наимский.

Он отметил, что, продолжая покупать у России газ, европейские страны нарушают согласие между друг другом. Однако он счел допустимыми покупки газа из России для тех стран, которые сейчас не могут его заменить.

Ранее стало известно, что Польша разорвала контракт на поставку газа с «Газпромом» за полгода до того, как он должен был истечь. Варшава заявила, что газовые отношения Польши и России попросту перестают существовать.