Польша разорвала газовые отношения с Россией

Представитель Польши Наимский заявил о досрочном разрыве соглашения по газу с Россией

Многолетний газовый конфликт Польши и «Газпрома» подошел к логическому завершению. Республика разорвала контракт на поставку газа с российским поставщиком за полгода до того, как он истечет. Как пояснил уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, газовые отношения Польши и России попросту перестают существовать, передает РИА Новости.

«Ямальский» контракт был подписан почти 30 лет назад, в 1993 году, и в последний раз пересматривался в 2010 году. Он предусматривал поставку более 10 миллиардов кубометров газа в год. Фактически его действие было остановлено еще 27 апреля, после того, как польская государственная нефтегазовая компания PGNiG отказалась перевести оплату в рубли по требованию Москвы, а «Газпром» прекратил прокачку.

Через 30 лет можно констатировать, что газовые отношения между Польшей и Россией перестают существовать Петр Наимский представитель правительства Польши

Все пошло по плану

Для Варшавы такое решение со стороны «Газпрома» не стало сюрпризом. Страна в любом случае не собиралась продлевать соглашение, о чем объявила еще несколько лет назад.

Для компенсации поставок российского газа осенью должен заработать газопровод Baltic Pipe, который обеспечивает поставки с месторождений Норвегии, а кроме того, Польша активно закупает сжиженный природный газ (СПГ). По состоянию на середину мая польские газовые хранилища были заполнены на 84 процента, что стало одним из лучших показателей в ЕС.

При этом за сутки до блокировки поставок Польша демонстративно ввела санкции в отношении 50 российских и белорусских физических и юридических лиц, в том числе в отношении крупнейших российских газовых компаний — «Газпрома» и «Новатэка».

Без транзита

В результате этих действий газопровод «Ямал — Европа» в направлении из России в Европу полностью перестал использоваться — транзитные поставки заблокировала реакция Москвы на санкции.

В мае 2020 года Польша разорвала контракт на транзит газа. С того момента «Газпром» приобретал необходимые мощности на срочных аукционах. На фоне энергетического кризиса осенью 2021 года маршрут в сторону Германии нередко простаивал, поставки по нему регулярно шли в обратном направлении.

Санкции в отношении «Новатэка» затронули его «дочку» Novatek Green Energy, и той пришлось остановить поставки газа в несколько регионов Польши. После этого премьер Матеуш Моравецкий дал поручение PGNiG, PSG и Gaz-System забрать сети под свой контроль.

Россия ответила на эти действия санкциями, и под них попала управляющая транзитом через Польшу EuRoPol GAZ, где PGNiG принадлежит 51,18 процента. Запрет предусматривает невозможность совершения платежей, а значит, «Газпром» потерял возможность рассчитываться за транзит. Такая ситуация означает, что до решения вопроса поставки газа через границу Польши проходить не могут.

Суды продолжаются

Единственной сферой, в которой газовые отношения России и Польши продолжаются, остается судебная. В конце марте PGNiG направила «Газпрому» запрос о разбирательстве, в рамках которого компания требует вернуть ей 1,5 миллиарда долларов переплаты за газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года.

Предыдущий иск поляки выиграли. В 2020 году Стокгольмский арбитраж подтвердил необходимость скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу с 1 ноября 2014 года, и «Газпром» выплатил более миллиарда долларов.

Российская компания также попыталась подать иск с требованием выплатить дивиденды из прибыли EuRoPol GAZ. О таком решении стало известно в начале февраля, но уже в начале апреля от претензий «Газпром» отказался.

Зато в суд на решение польских властей в отношении своей «дочки» подал «Новатэк». Глава компании Леонид Михельсон рассказал, что иск уже поступил в суд Польши.

Три недели назад буквально польская сторона — почему-то у них этим занимается министерство внутренних дел — издала приказ о том, что «Новатэк» попадает в санкционный список. Мы, естественно, обратились в польский суд. Сейчас обращаемся в еэсовский суд Леонид Михельсон глава «Новатэка»

Пример заразителен

Отказ польского руководства от оплаты газа в рублях был предсказуем, однако их примеру последовали и другие европейские страны. В один день с Польшей лишилась российского газа Болгария, хотя транзит через ее территорию продолжается.

А утром 21 мая были остановлены поставки в Финляндию. Государственная энергетическая компания Gasum не перевела оплату в рублях — вместо этого 17 мая она обратилась в арбитражный суд из-за требований России, которые, по мнению финнов, нарушают действующие контракты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление о разрыве газовых отношений, охарактеризовал польскую позицию в отношении Москвы как оголтелую на грани сумасшествия. За подробными объяснениями в отношении транзитного вопроса он порекомендовал обращаться в «Газпром», отметив, что ситуацию следует тщательно проанализировать.