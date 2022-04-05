«Газпром» передумал требовать деньги у Польши

PGNiG: «Газпром» отказался от иска по дивидендам EuRoPol GAZ

«Газпром» передумал продолжать разбирательство, связанное с управлением EuRoPol GAZ — совместным предприятием с польской компанией PGNiG. Об отказе от иска сообщила Варшава, передает ТАСС.

EuRoPol GAZ владеет польским участком газопровода Ямал — Европа. «5 апреля 2022 года компания получила письмо от Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма о прекращении процедуры, инициированной "Газпромом", в связи с отзывом заявления "Газпромом"», — уточнили в PGNiG.

О просьбе о проведении арбитражного разбирательства в отношении PGNiG и EuRoPol GAZ российская компания стало известно в начале февраля. Тогда сообщалось, что «Газпром» хочет соблюдения права на получение денег в виде дивидендов из прибыли EuRoPol GAZ, а также на участие представителей компании в правлении.

По мнению PGNiG, требования «Газпрома» совершенно необоснованные. PGNiG в EuRoPol GAZ принадлежит 51,18 процента, «Газпрому» — оставшаяся часть.