Польша решила забрать сети российской компании под свое управление
Польские власти обязали компанию Novatek Green Energy, «дочку» российского «Новатэка», передать свою газотранспортную инфраструктуру под управление местным компаниям. Об этом рассказал пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер, пишет ТАСС.
Такое решение принято после того, как «Новатэк» попал в польский санкционный список, введенный в отношении 50 юридических и физических лиц из России и Белоруссии. Забрать сети под контроль пришлось из-за остановки поставок газа в десятки польских районов, где услуги предоставляла Novatek Green Energy.
По словам Мюллера, соответствующее поручение государственным компаниям PGNiG, PSG, Gaz-System на основании закона о кризисном управлении дал премьер-министр Матеуш Моравецкий. Кроме того, они должны незамедлительно поставить газ в сети, формальным владельцем которых является «Новатэк», чтобы возобновить поставки.
На этой неделе «Газпром», также попавший под польские санкции, остановил поставки в республику из-за отказа PGNiG перейти на рублевую форму оплаты. В Варшаве отметили, что были готовы к такому развитию событий и все равно должны были осенью отказаться от российского газа.