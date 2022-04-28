Десятки районов Польши остались без газа из-за санкций против связанных с Россией компаний

В Польше несколько десятков районов остались без газоснабжения из-за санкций, которые власти страны ввели против компаний, связанных с Россией. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Как уточнил заместитель министра внутренних дел республики Павел Шефернакер, речь, в частности, идет о фирме Novatek Green Energy, которая попала в польский санкционный список. После этого она перестала осуществлять поставки сжиженного углеводородного газа потребителям на территории страны.

По словам замминистра, в настоящее время из 2,5 тысячи административных районов республики проблемы с газоснабжением наблюдаются в нескольких десятках. При этом власти страны предпринимают уже меры, чтобы исправить ситуацию. «Мы делаем все, чтобы газ как можно скорее вернулся», — подчеркнул Шефернакер.