Польша собралась судиться с «Газпромом»

PGNiG направила «Газпрому» запрос о судебном разбирательстве

Польская компания PGNiG собирается судиться с российским «Газпромом», чтобы добиться выплаты процентов по 1,5 миллиарда долларов переплаты за поставки в период с 2014-го по 2020 год, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение PGNiG.

«31 марта 2022 года PGNiG S.A. направила "Газпрому" запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с ее требованием о выплате процентов по сумме, переплаченной PGNiG S.A. за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года», — указали в PGNiG. Там также добавили, что ожидают реакции российского предприятия на обращение в арбитраж.

В 2015 году польская компания инициировала разбирательство против «Газпрома», в котором требовал пересмотреть цену на газ, который поставлялся по контракту 1996 года. В 2020 году Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу с 1 ноября 2014 года, и российская компания выплатила по решению суда более миллиарда долларов.

«Газпром» и PGNiG вели и иные судебные разбирательства. Так, в феврале российский гигант подал иск в связи с совместным с польской компанией предприятием EuRoPol GAZ s.a., владеющего польским участком магистрали «Ямал — Европа», добиваясь соблюдения права на получение дивидендов. Однако в апреле «Газпром» от иска отказался.

Сейчас поставок газа в Польшу российская компания не ведет: польская сторона отказалась перейти на новую схему расчетов, предполагающую открытие в том числе и рублевого счета в «Газпромбанке». С такими требованиями Москва выступила после начала военной операции на Украине и последовавших за ней санкций «недружественных государств».