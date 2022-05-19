Российская газовая компания подала в суд на польские власти

Глава «Новатэка» Михельсон рассказал, что компания подала в суд на польские власти

«Новатэк» подал в суд на польские власти, которые потребовали передать газовые сети российской компании в стране местным поставщикам. Об этом в ходе марафона «Новые горизонты» рассказал глава «Новатэка» Леонид Михельсон, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время иск отправлен в польский суд, также готовятся документы для подачи в европейский. Отдельно от самого факта санкций Михельсон выразил недоумение тем, что список компаний и физических лиц, в отношении которых введены ограничения, составлен министерством внутренних дел Польши.

В апреле Варшава ввела собственные санкции в отношении 50 российских и белорусских физических и юридических лиц. Одним из его главных фигурантов стал «Новатэк». В результате без газа остались несколько десятков районов страны, поставки в которые вела Novatek Green Energy, «дочка» российской компании.

После этого премьер Матеуш Моравецкий дал поручение государственным компаниям PGNiG, PSG и Gaz-System на основании закона о кризисном управлении забрать сети под свой контроль. Кроме того, они должны были начать поставки газа в сети, чтобы обеспечить нужды населения.

Действия польских властей выглядели просчитанными. Санкции в отношении «Новатэка» и «Газпрома» были введены за сутки до того, как поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» были остановлены. Причиной стал отказ Польши перейти на рублевую форму оплаты в расчетах за газ, как того потребовала Россия. При этом в Варшаве в любом случае не планировали продлевать контракт с «Газпромом» этой осенью, а уровень заполненности хранилищ в стране в настоящему времени уже приблизился к 90 процентам.

Ранее стало известно, что PGNiG потребовала от «Газпрома» выплатить 1,5 миллиарда долларов в качестве процентов за компенсацию переплаты за газ в период с 2014-го по 2020 годы. В настоящее время компания ожидает реакции партнера на обращение в арбитраж.